Gebühren durch die Hintertür

Bei Konto­führungs­gebühren funk­tioniert der Wett­bewerb gut. Das zeigt der test.de-Girokonto-Vergleich immer wieder neu. Spesen und Neben­kosten allerdings sind bei der Auswahl eines Giro­kontos weniger im Fokus. Doch hier langen Banken und Sparkassen teil­weise ordentlich zu. Wenn Kundinnen und Kunden beispiels­weise eine Ersatz­karte brauchen, eine Rück­last­schrift nach einer geplatzten Abbuchung ansteht oder sie Konto­auszüge nicht mehr haben und neue brauchen, buchen die Kredit­institute nicht selten hohe Gebühren vom Konto ab. Oft ist das gar nicht zulässig.

In einer langen Reihe von Urteilen hat der Bundes­gerichts­hof (BGH) als höchstes deutsches Zivilge­richt den Banken und Sparkassen immer wieder erklärt, dass sie sich nur extra bezahlen lassen dürfen, wenn sie wirk­lich eine Extra-Leistung im Dienste ihrer Kunden anbieten. Was für die Konto­führung und die Erfüllung ihrer Bank­pflichten nötig ist, darf nichts extra kosten. Zuweilen sind Extra-Gebühren sogar zulässig, dürfen jedoch nur in Höhe der tatsäch­lichen Kosten der Bank anfallen. Kassiert wird aber oft mehr. test.de liefert eine Tabelle mit den wichtigsten Urteilen zum Bank- und Sparkassenrecht.