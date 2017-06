Das Sonder­angebot ist nur bis Ende Juli erhältlich. Für junge Menschen bis 26 Jahre gibts die My Bahncard Flex 25 bereits für monatlich 4,50 Euro. Wer älter als 26 ist, zahlt für die Bahncard Flex 25 6,50 Euro pro Monat (1. Klasse: 13 Euro). Diese Karten ermäßigen die Preise für die meisten Bahnti­ckets um 25 Prozent. Wer beim Ticketkauf nur die Hälfte zahlen möchte, muss mehr investieren: So kostet die Bahncard Flex 50 monatlich 8 Euro (1. Klasse: 26 Euro). Für Jugend­liche oder Menschen ab 60 gibts ermäßigte Angebote.

Spannend ist das aktuelle Angebot zum Beispiel für Menschen, die normaler­weise nur selten mit der Bahn reisen, aber in nächster Zeit viel mit Fernzügen in Deutsch­land unterwegs sein wollen. Zum Beispiel für diejenigen, die während der Sommer­ferien eine kleine Schienen­kreuz­fahrt planen.

Was viele noch nicht wissen: Seit Mitte 2016 erhalten Kunden mit Bahncard 50 dauer­haft 25 Prozent Rabatt auf Spar­preis-Tickets im Fern­verkehr mit Zugbindung. Sie reisen seitdem also zu gleichen Konditionen wie bisher schon Besitzer einer Bahncard 25. Bei spontanen Reisen mit flexiblen Tickets (Flex­preis) ändert sich nichts: Mit einer Bahncard 25 verbilligen sich die Fahr­karten um 25 Prozent, mit einer Bahncard 50 um 50 Prozent.

Recht­zeitig kündigen

Egal, für welche Bahncard die Kunden sich entscheiden, sollte sie sich die jeweiligen Kündigungs­möglich­keiten im Blick behalten und die Termine vorsichts­halber im Kalender notieren.

Tipp: Alle konventionellen Bahncards verlängern sich auto­matisch in ein reguläres Abo. Wer das nicht will, muss spätestens 6 Wochen vor Ablauf der Geltungs­dauer kündigen. Ob sich eine Bahncard für Sie rechnet und welche Variante optimal ist, können Sie mit Hilfe der Preis­auskünfte unter bahn.de selbst abschätzen. Wer nur selten die Bahn nutzen kann, kommt am ehesten mit der Bahncard 25 zum Zuge – im Ideal­fall in Kombination mit einem Spar­preis. Wer öfter reist, sollte die Bahncard 50 in Erwägung ziehen. Künftig haben deren Besitzer die freie Entscheidung bei jeder einzelnen Fahrt: Spontan und flexibel zum halbierten Flex­preis reisen oder – mit Zugbindung – zum mitunter noch billigeren, rabattierten Spar­preis.