Run auf billige Bahnfahr­karten Nur eine Woche nach dem Start hatte allein die Deutsche Bahn schon 6,5 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft. Und die Verkehrs­unternehmen von Städten und Gemeinden noch deutlich mehr. Das von der Bundes­regierung angeschobene Billig-Ticket für den Nah- und Regional­verkehr ist also sehr beliebt (9-Euro-Ticket: Das müssen Sie wissen).

Neue App nur für das 9-Euro-Ticket Wer sein Ticket direkt aufs Handy laden will, braucht dafür eine App. Entweder die seines lokalen Verkehrs­unter­nehmens oder den DB Navigator der Deutschen Bahn. Weil so aber nicht alle Menschen im Lande erreicht werden, hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zusammen mit der Deutschen Bahn eine spezielle App nur für den Verkauf des 9-Euro-Tickets programmieren lassen. Unter dem schlichten Namen 9-Euro-Ticket-App lässt sie sich beim VDV und in den App-Stores von Google Play und Apple herunter­laden.

Apps im Daten­schutz-Check der Stiftung Warentest Wir haben bei beiden Apps Ende Mai/Anfang Juni geprüft, ob sie über­flüssige Daten senden und ob ihre Daten­schutz­erklärung korrekt formuliert ist. Beide Apps melden den Stand­ort des Handys, Daten zu Hard­ware und Software des Gerätes, sowie den User­namen und das Pass­wort – beim Navigator an die Deutsche Bahn, beim 9-Euro-Ticket an den VDV. Allerdings gehen diese Daten alle verschlüsselt über den Äther und sind wohl auch für den reibungs­losen Betrieb nötig. Bei der Neun-Euro-Ticket-App war es das dann auch – es ist also eine daten­spar­same App.

Navigator: Daten­sende­verhalten kritisch Der Navigator hingegen verschickt auch den Namen des Mobil­funk­netz­betreibers an die Bahn sowie Statistiken zur Nutzung der App. Außerdem wird sowohl in seiner Apple- wie auch der Android-Version eine Internet­adresse von Adform mit Daten versorgt. Adform ist eine interna­tionale Firma mit Sitz in Dänemark und vermittelt maßgeschneiderte Werbung. Beim Navigator ist also ein kritisches Daten­sende­verhalten fest­zustellen, weil über­flüssige Daten vers­endet werden.

9-Euro-Ticket-App: Lässt schwaches Pass­wort zu Die 9-Euro-Ticket-App über­mittelt zwar nur wenige Daten, ist aber nicht fehler­frei. Denn sie erlaubt dem Nutzer, ein Pass­wort aus nur sieben Zahlen und Zeichen zu erzeugen. Das ist nach einhelliger Expertenmeinung zu schwach. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte ein mindestens acht­stel­liges Pass­wort haben. Die App fragt bei der Registrierung Name, E-Mail-Adresse, Post-Adresse und eine verpflichtende Sicher­heits­frage (etwa „Nennen Sie ihr Lieblings­tier“) ab.

Daten­schutz­hinweise: Licht und Schatten im Klein­gedruckten Vieles war in Ordnung: So wurde klar dargestellt, wer für die Apps verantwort­lich ist und wofür die verarbeiteten Daten genutzt werden. Zu bemängeln ist freilich, dass nirgends steht, wie lange und nach welcher recht­lichen Grund­lage die Daten gespeichert werden. Außerdem wäre es gute Praxis, direkt in der Daten­schutz­erklärung auf die entsprechenden Artikel zu den Rechten der Betroffenen in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu verweisen. Das geschieht aber bei keiner der beiden Apps.