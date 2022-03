Wenn Sie kein Bafög bekommen, können Sie sich auf ein Stipendium bewerben. Chancen haben nicht nur Hoch­begabte und Einser-Abiturienten. Eine Bewerbung kann sich für jeden lohnen. Das Angebot an Programmen ist groß. Manche Stipendien richten sich an Studierende, die ein Ehren­amt ausüben, oder an bestimmte Personen­gruppen wie promovierende Mütter oder Studierende einer bestimmten Fach­richtung.

Viele Hoch­schulen bieten zum Beispiel das Deutschlandstipendium an. Darauf können sich alle Studierenden der Universität bewerben. Es gibt zwei ­Semester lang 300 Euro im Monat. Die eine Hälfte zahlt der Staat und die andere Hälfte private Förderer wie Vereine, Stiftungen oder Firmen.

Wenn es mit dem Stipendium nicht klappt, können Sie den Stu‧dienkredit der staatlichen KfW-Bank beantragen. Die monatlichen Auszahlungen betragen bis zu 650 Euro. Anders als beim Bafög muss das Geld jedoch voll­ständig zurück­gezahlt werden – seit dem 1. Januar 2022 auch wieder mit Zinsen. Das Pendant zum Studien­kredit für Azubis heißt Bildungskredit.