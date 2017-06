Auch Hunde sind gefährdet

Erkenn­bar sind Blaualgen an grünlich-bläulichen Schlieren im Wasser. Das ist nicht nur häss­lich, sondern besonders für Kinder und empfindliche Menschen auch gesund­heits­gefähr­dend: Die Algen produzieren Gifte, sogenannte Cyanotoxine. Kommt die Haut damit in Kontakt oder verschluckt man sie, kann das Magen-Darm-Beschwerden, Ausschläge, Bindehautentzündung oder allergische Reaktionen auslösen. Für Hunde sind Blaualgen eventuell sogar tödlich, wie aktuelle Fälle aus Berlin zeigen: Dort starben am Tegeler See drei Tiere am Blaualgengift Anatoxin A. Im Jümmesee haben sich die Algen inzwischen zurück­gebildet, es darf dort derzeit wieder geplanscht werden.

Tipp: Vermuten Sie Blaualgen im Wasser, dann gehen Sie bis zu den Knien ins Wasser. Können Sie Ihre Füße nicht mehr erkennen, ist das Gewässer zu sehr belastet und zum Baden unge­eignet.