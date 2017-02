Öfen zwischen günstig und Mittel­klasse

Im Test traten elektrische Einbauba­cköfen gegen­einander an. Wir wählten das meist­verkaufte Preissegment von günstig bis Mittel­klasse. Die teuren Öfen mit Bratensonden oder einge­speisten Rezepten blieben in diesem Test außen vor. Das Test­ergebnis: Nur drei der getesteten Geräte liefern auf Anhieb gute Resultate in allen Bereichen des Backens. Vorgegangen sind die Tester ganz praktisch: So verteilten sie zum Beispiel kleine Sandkuchen − neudeutsch Muffins genannt – auf einem oder zwei Back­blechen über­einander. Da gab es dann manche schwarze Ecke. Und Biskuittorten gelangen einmal vorzüglich, dann wieder war die Kruste hart und der Teig innen noch recht pampig.

