Die Stiftung Warentest hat in ihrem Test das meist­verkaufte Preissegment von günstig bis Mittel­klasse untersucht. Test­ergebnis: Mehr als die Hälfte der Öfen backen sehr gut. Vorgegangen sind die Tester ganz praktisch: Sie haben etwa Muffins auf einem oder zwei Back­blechen über­einander verteilt. Da gab es dann manche schwarze Ecke. Oder Biskuittorten – sie gelangen mal vorzüglich, dann wieder war die Kruste hart und der Teig innen noch pampig. Geprüft haben wir bei allen Elektro­öfen sowohl die Heiß­luft­funk­tion als auch Ober- und Unter­hitze. Zwei der Einbauba­cköfen schwächelten beim Backen mit Ober- und Unter­hitze.

Schlechter sah es mit dem Putzen aus. Back­bleche, Seiten­wände, Rück­wand – alles kriegt im Ofen sein Fett weg. In einem Back­ofen blieb dank einer Emaille-Beschichtung aber wenig haften. Und drei weitere brannten Schmutz sehr gut weg - dank Pyrolyse. Die kostet mit 1,30 Euro pro Reinigung inzwischen deutlich weniger als im Vorgängertest , dauert aber noch immer recht lange und ist somit eher etwas für die Grund­reinigung.

Doppelt gesichert. Mit Einschalt­schutz und Türverriegelung doppelt gesichert sind vier Öfen. Wer sich nicht allein auf die Sicherungs­funk­tionen verlassen will, kann Öfen in Sicht­höhe eines Erwachsenen einbauen.

Türverriegelung. Ein weiterer Ofen kann so einge­stellt werden, dass die Kleinen die Tür nicht aufbekommen. Aber: Er lässt sich leicht unbe­merkt einschalten. Darin Gelagertes kann in Brand geraten. Der bleibt zwar auf den Garraum begrenzt, kann den Ofen aber beschädigen.

Wenn sich der Nach­wuchs unbe­aufsichtigt an Back­öfen zu schaffen macht, droht Gefahr. 9 von 13 Back­öfen im Test bieten Sicherungen, die Verbrennungen und Brände verhindern können. Doch die sind teils verbesserungs­würdig.

Einer ist besonders spar­sam

Moderne Back­öfen haben in der Regel ein Energiespar­programm. Mit diesem lässt sich in Intervallen die Hitze­zufuhr stoppen. Das spart zwar Strom, vergrößert aber die Temperatur­schwankung im Garraum. Ein Soufflé zum Beispiel gelingt unter solchen Bedingungen nur schwer. Daher nutzen viele Menschen diese Funk­tion kaum. Solche Nutzer sollten zu Öfen greifen, die schon im Normal­betrieb – also ohne Energiespar­funk­tion – wenig verbrauchen. Unter den guten Öfen aus unserem Test ist einer besonders spar­sam.