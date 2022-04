Bei den Seiten handelte es sich um Imitate von Portalen wie GMX, Facebook oder Paypal, die ein IT-Sicher­heits­forscher erstellt hatte. Obwohl die Fälschungen relativ simpel gestaltet waren, ließ sich das Avira-Programm davon austricksen. Eine solche Panne bringt unter anderem E-Mails, private Dokumente und in manchen Fällen auch das Geld von Nutze­rinnen und Nutzern in Gefahr.

Eigentlich sind Passwort-Manager eine tolle Sache: Sie basteln höchst komplizierte Pass­wörter, nehmen uns die Last ab, lauter Kenn­wörter im Kopf zu behalten – und fallen nicht so leicht auf Phishing rein wie Menschen. Eigentlich. Der Avira Pass­word-Manager offen­barte jedoch Anfang April eine brisante Sicher­heits­lücke.

Fälschung selbst für Menschen leicht zu erkennen

Grund für den Fehler war ein nach­lässiges Vorgehen beim Phishing-Schutz. Phishing-Atta­cken laufen häufig so ab: Kriminelle erstellen gefälschte Websites und locken ihre Opfer mit Links in E-Mails oder Kurz­nach­richten dorthin. Da die Seiten oft täuschend echt aussehen, geben viele Nutze­rinnen und Nutzer ihre Anmelde­daten dort ein, um sich (vermeintlich) in ihren E-Mail-, Banking- oder Social-Media-Account einzuloggen. Und schwupps haben die Angreifer in vielen Fällen alles, was sie brauchen, um fremde Konten zu kapern und beispiels­weise Daten abzugreifen oder Zahlungen auszulösen.

Pass­wort-Manager sind eigentlich für robusten Schutz gegen Phishing-Versuche bekannt, da sie üblicher­weise mehrere Para­meter über­prüfen, ehe sie Log-in-Daten eingeben – darunter etwa die URL, also die Adresse der jeweiligen Seite. Lautet diese beispiels­weise fakebook.com statt facebook.com, rückt das Programm nichts raus.

Doch das Browser-Plug-in des Avira Pass­word Managers machte einen Fehler: Obwohl die Adressen der vom Sicher­heits­forscher erstellten Phishing-Seiten massiv von den URLs der Original-Portale abwichen, fügte das Programm die Pass­wörter ein – Angreifer hätten sie abfangen können.