Haft­pflicht plus Voll­kasko (Jahres­beitrag in Euro)

Stand: 1. Februar 2023

= Angebot nur über Internet

Im Modell­fall versichert ein Paar den gemein­samen Pkw auf die 70-jährige Halterin (linke Spalte) oder den 60-jährigen Partner (rechte Spalte). Die ausgewählten Tarife bieten von uns in unseren letzten Tests (Finanztest 11/2022 und 12/2022) empfohlene Leistungen und sind im Schnitt günstig in Haft­pflicht und Voll­kasko für 70-jährige Modell­kunden, die in einem Ort mit mitt­lerer Regionalklasse wohnen.

Modell: VW Touran 2.0, 110 kW, 15 000 km im Jahr, nächt­licher Stell­platz: Straße, fest­gelegter Fahrer­kreis: Nur der Partner fährt auch. Tarif­leistungen unter anderem: 100 Millionen Euro Deckungs­summe in Haft­pflicht, freie Werk­statt­wahl, Verzicht auf Einwand „grobe Fahr­lässig­keit“, Tierbiss­schäden mit Folgeschäden, erweiterte Wild­schäden. Selbst­behalt: 300 Euro in Voll­kasko, 150 Euro in Teilkasko.

Schadenfrei­heits­klasse: 35 in Haft­pflicht und Voll­kasko.