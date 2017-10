Auch Leistungen im Blick behalten

Doch für die richtige Police ist nicht nur der Preis wichtig – die Versicherung sollte auch für die wichtigen Schäden ausreichend Deckung bieten. Vor allem bei der Teilkasko- und der Voll­kasko­versicherungen gibt es zum Teil nämlich erhebliche Leistungs­unterschiede. Wichtige Kriterien sind zum Beispiel die Höhe der Deckungs­summe in der Haft­pflicht, die so genannte Mallorca­police, in der Kasko­versicherung die Dauer der Neuwert­entschädigung sowie die Rege­lungen zu Wild­schäden und zu Marderbissen.