Ähnliche Vergleiche bieten auch diverse Portale im Internet, meist sogar gratis. Unsere Auswertung hingegen kostet 7,50 Euro. Der Grund: Die Stiftung Warentest kassiert keine Provision von den Versicherern, schließt keine Anbieter aus und vergleicht fast alle aktuellen Tarife am Markt. Gratis­vergleiche hingegen sind teils lückenhaft, mitunter fehlen selbst große und preisgüns­tige Versicherer.

Bei der Analyse Auto­versicherung der Stiftung Warentest gibt es keine Voreinstel­lungen wie vorab gesetzte Häkchen für einen Schutz­brief. Außerdem sind Ihre Daten bei test.de sicher. Wir behandeln sie streng vertraulich und geben sie nicht weiter. All Ihre Angaben werden sofort nach der Auswertung wieder gelöscht. Sie müssen also nicht befürchten, im Nach­hinein Werbemails von Versicherern zu erhalten.

Nach dem Bezahlen der Analyse erhalten Sie eine persönliche Trans­aktions­nummer (TAN). Diese bleibt 13 Monate gültig. Sie können die Analyse also für zwei Versicherungs­jahre nutzen, den Preis­vergleich also für 2016 und 2017 durch­führen. Damit reduziert sich der Preis pro Jahres­auswertung auf 3,75 Euro.

Sie erhalten eine TAN und können damit zwei Fahr­zeuge beliebig oft inner­halb von 13 Monaten berechnen. Sie können also verschiedene Tarifmerkmale und Leistungs­bausteine vergleichen und auf diese Weise zum Beispiel sehen, wie es sich auf den Preis auswirkt, wenn Sie einen Rabatt­schutz abschließen oder wenn ein zusätzlicher Fahrer das Auto nutzen darf.

Gibt es die Analyse auch für gewerb­lich genutzte Fahr­zeuge? Was ist mit Oldtimern und Wohn­mobilen? Hier erhalten Sie Antwort auf Ihre Fragen zur Analyse Auto­versicherung der Stiftung Warentest So funktioniert die Auswertung .

Auswertung per Post (PDF-Download)

Sie möchten nicht online bezahlen? Für diesen Fall können Sie sich den Fragebogen als PDF-Datei herunter­laden und uns ausgefüllt zufaxen oder per Post schi­cken. Die Bezahlung ist in diesem Fall per Bank­einzug oder Kreditkarte möglich. Der Preis beträgt wegen des größeren Aufwands dann 10 Euro.