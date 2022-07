Zentralruf der Auto­versicherer hilft Erste Anlauf­stelle bei einem Auto­unfall inner­halb Europas ist der Zentralruf der Auto­versicherer. Betreiber sind die Auto­versicherer. Der Gesamt­verband der deutschen Versicherungs­wirt­schaft (GDV) unterhält eine Dienst­leistungs-GmbH, die den in Hamburg ansässigen Zentralruf betreut. Ihr Geschäfts­führer Dr. Jens Bartenwerfer empfiehlt Auto­urlaubern, recht­zeitig vor Antritt der Fahrt alle Unterlagen zusammen­zustellen, die für eine schnelle Schaden­abwick­lung notwendig sind. Das sind der Europäische Unfall­bericht, die Grüne Karte und die Rufnummer des Zentralrufs der Auto­versicherer: 0049/40 300 330 300 aus dem Ausland. Sie ist erreich­bar von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr. Dies gilt für alle Staaten der EU sowie Norwegen, Island, Liechten­stein und die Schweiz. Alternativ steht für Unfälle im Ausland eine Online-Auskunft zur Verfügung unter zentralruf.de/online-anfrage/anfrageformular. Für Anrufe aus Deutsch­land lautet die Nummer 0800/250 26 00. Sie ist rund um die Uhr erreich­bar. Diese Nummern sollten Auto­fahrer vorsorglich ins Handy einspeichern. Als Notfall­rufnummer gilt europaweit die 112.

Deutsch­sprachiger Schaden­bearbeiter Wichtig ist der Anruf vor allem für Urlauber, die am Unfall keine Schuld tragen und nun von einem ausländischen Fahrer Schaden­ersatz wollen. Ihnen nennt der Zentralruf einen Ansprech­partner. In jedem EU-Land gibt es für jede Versicherung einen Ansprech­partner, den so genannten Schaden­regulierungs­beauftragten. Wer die Versicherung des Unfall­gegners nicht kennt, kann sie von dieser Auskunfts­stelle ermitteln lassen. Diesen Service gibt es nicht nur für die Mitglieds­länder der EU, sondern auch für die Schweiz sowie Island, Liechten­stein und Norwegen. Wer selber Schuld hat am Unfall, meldet den Schaden schnell seiner Kfz-Haftpflichtversicherung. Sie setzt sich mit dem Unfall­gegner in Verbindung. Ist man noch nicht im Ausland, sondern hat hier in Deutsch­land einen Unfall mit einem ausländischen Pkw, nennt der Zentralruf einen deutsch­sprachigen Partner. Jede Versicherung, die in der Europäischen Union Kfz-Policen verkauft, muss in Deutsch­land einen Vertreter haben, der deutsch spricht. Das bedeutet auch: Wer einen Unfall im Ausland hatte, kann auch von Deutsch­land aus seine Ansprüche gegen die fremde Versicherung geltend machen. Aber Achtung: Die Regulie­rungs­beauftragten arbeiten im Auftrag der ausländischen Versicherungen. Sie sind keine Schlichtungs­stelle. Sie vertreten nicht die Interessen des deutschen Unfall­opfers, wie es ein eigener Anwalt tun würde.

Auslands­unfall: Immer die Polizei rufen Wenn es gekracht hat, sollten die Betrof­fe­nen die Polizei rufen. Die Notrufnummer lautet EU-weit 112. Das ist wichtig, weil die Versicherer in einigen Ländern ein polizei­liches Protokoll verlangen. Es ist sinn­voll, sich eine Durch­schrift geben zu lassen, inklusive Aktenzeichen und Adresse der Polizei­station. Lassen Sie sich die Papiere des Unfall­gegners zeigen. Verlassen Sie sich nicht auf die die Polizisten vor Ort. Egal was sie machen: Es empfiehlt sich, selber Beweise zu sichern: Die Daten des Unfall­gegners notieren: Name, Anschrift, Kenn­zeichen, Versicherer.

Anschriften von Zeugen aufschreiben.

Fotos machen: Über­sichts­bilder der ge­sam­ten Unfall­situation aus verschiedenen Blick­winkeln und erhöhter Position, ebenso Details wie Knicke in der Brems­spur.

Danach zuerst die Autos zur Seite fahren. Dann ist Zeit, die Schäden an den Autos im Detail zu fotografieren.

Formular: Den europäischen Unfall­bericht verwenden Es ist ratsam, den Europäischen Unfall­bericht zu verwenden. Das ist ein EU-weit einheitliches Formular, abge­fasst in jeweils einer Sprache der EU. Es enthält Ausfüll­hilfen in Eng­lisch, Französisch, Italienisch, Nieder­ländisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch und Russisch. Inhalt­lich und grafisch ist es in allen Sprachen gleich. Die Fragen sind durch­nummeriert. Man kann also ein Formular auf deutsch ausfüllen, der Unfall­gegner in seiner Sprache, und anschließend wechselseitig unter­schreiben. Die Unter­schrift bedeutet kein Schuld­anerkennt­nis. Das Formular ist als Durch­schreibe­satz bei der eigenen Kfz-Versicherung bestell­bar oder gratis beim GDV. Andere Schrift­stücke sollten Sie am Unfall­ort besser nicht unter­schreiben, vor allem keines in einer fremden Sprache.

Die grüne Versicherungs­karte Die deutsche Haft­pflicht­versicherung gilt in den geografischen Grenzen Europas sowie den außer­europäischen Gebieten, die zur Europäischen Union gehören. Das heißt in der Türkei bis zum Bosporus, nicht aber im asiatischen Teil des Landes. Jenseits dieser Grenzen greift die Versicherung nur in Ländern, die auf der Grünen Versicherungs­karte stehen und nicht durch­gestrichen sind. Das kann von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich sein. Im Zweifel sollten Auto­fahrer sich eine Grüne Versi­che­rungs­karte geben lassen und nach­sehen – vor allem vor Fahrten nach Russ­land und in die Türkei. Häufig erweitert der Versicherer die Deckung gegen Aufpreis auf andere Regionen. Der Schutz richtet sich dann nach dem deutschen Versicherungs­vertrag. Die Grüne Karte gilt nur für die Haft­pflicht, nicht für die Teil- und Voll­kasko. Wer auch Kasko­schutz will, muss dies mit dem Versicherer vereinbaren. Die Grüne Karte ist zwar in der EU nicht mehr vorgeschrieben, dennoch ist es sinn­voll, sie mitzunehmen. Verlangt wird sie bei Fahrten in folgende Länder: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Iran, Israel, Marokko, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Russ­land, Serbien, Türkei, Tunesien, Ukraine und Weiß­russ­land. Der Fahr­zeughalter erhält sie bei seiner Kfz-Versicherung. Die Grüne Karte gibt es kostenlos bei der eigenen Kfz-Versicherung. Im Ausland gilt sie als Nach­weis, dass das Auto eine Haft­pflicht­versicherung hat. Sie enthält alle wichtigen Daten zum Versicherungs­schutz des Wagens.

Unfälle inner­halb Europas Bei Unfällen in der EU muss der Schaden­beauftragte inner­halb von drei Monaten ein Entschädigungs­angebot vorlegen. Lehnt er jede Leistung ab, muss er dies begründen. Die Frist beginnt, sobald das Unfall­opfer den Antrag auf Entschädigung stellt. Das kann man selbst per Post erledigen und aus Beweisgründen am besten per Einschreiben. Kommt keine Antwort, kann der Geschädigte sich an die Verkehrs­opfer­hilfe wenden. Der Schaden­ersatz richtet sich nicht nach deutschem Recht, sondern nach dem Recht des Staats, in dem der Unfall passiert – es sei denn, der Unfall­gegner ist ebenfalls aus Deutsch­land. Dann gilt deutsches Recht. Kommt es zum Gerichts­streit, müssen Geschädigte bei Unfällen in der EU nicht vor Gericht im Ausland klagen. Sie können das Gericht an ihrem Wohn­ort wählen (Europäischer Gerichts­hof, Az. Rs. C-463/06). Es gilt aber das Recht des Unfall­staats. App für Urlauber Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) hat für Urlauber, die mit dem Auto ins Ausland fahren, eine App entwickelt. Sie gibt Auskunft, welche Dokumente mit müssen, wie es mit Verkehrs­regeln, Tanken, Maut oder Versicherungs­schutz aussieht. Die App „Mit dem Auto ins Ausland“ informiert kurz und knapp, woran man vor der Reise denken sollte. Sie gilt für Belgien, Dänemark, Frank­reich, Italien, Luxemburg, Nieder­lande, Österreich, Polen, Spanien und Tschechien. Sie ist kostenlos und funk­tioniert offline auf iOS sowie auf Android.

Unterschiedliche Regeln beim Schaden­ersatz Die Regeln für den Schaden­ersatz unterscheiden sich erheblich, selbst inner­halb der EU. Teils wird deutlich weniger gezahlt als in Deutsch­land. In Frank­reich und Spanien werden Anwalts­kosten oft nicht ersetzt. In der Türkei beispiels­weise müssen zwar alle Pkw eine Haft­pflicht­versicherung haben. Aber die Mindest­deckungs­summen sind viel zu nied­rig. Es ist daher ratsam, für die Urlaubs­zeit eine Kurz­zeitkasko­versicherung abzu­schließen. Da auch bei Personenschäden wenig gezahlt wird, kann dort auch eine Insassen­versicherung sinn­voll sein. Auch inner­halb der EU werden Wert­minderung, Mietwagen, Gutachter­kosten häufig nicht ersetzt, sodass Unfall­opfer dies selbst tragen müssen. Dennoch empfiehlt es sich, gleich einen Anwalt einzuschalten. Das gilt vor allem bei Unfällen außer­halb Europas. Die Schaden­regulierung mit ausländischen Versiche­rern ist häufig nerven­aufreibend und lang­wierig, meist dauert es Monate. Wer sich den Ärger sparen will, kann sich schon in Deutsch­land dagegen versichern. Viele Tarife bieten in der Kfz-Haft­pflicht einen Zusatz: den Aus­lands­scha­denschutz. In wenigen Policen ist er sogar ohne Aufpreis auto­matisch enthalten, sonst kostet er häufig um die 20 Euro zusätzlich pro Jahr.