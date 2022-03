Alkohol. Wenn es in der Kneipe hoch her geht, ist mit Betrunkenen zu rechnen. Entsprechend sorgfältig müssen Auto­fahrer sein. © Adobe Stock / Milenko Đilas - Veternik; Serbia

Auch wenn es auf den ersten Blick klar scheint, wer schuld am Unfall war – beispiels­weise weil einer dem anderen die Vorfahrt genommen hat – kann es passieren, dass in einigen Situationen trotzdem beide Mitschuld bekommen. Dann müssen die Fahrer neben dem Schaden auch die Gutachter­kosten anteilig tragen (Bundes­gerichts­hof, Az. VI ZR 133/11 und VI ZR 249/11).

Rück­wärts­fahrende bekommen meist Mitschuld Wer rück­wärts fährt, hat Schuld – das gilt zwar in den meisten Fällen, aber nicht immer. Zum Beispiel dann nicht, wenn beide Autos rück­wärts fahren. Der Anscheins­beweis spricht dann nämlich gegen beide, urteilte das Amts­gericht Heidel­berg. Es verteilte die Schuld je zur Hälfte auf eine Frau, die in einer Tiefgarage rück­wärts ausparkte, und einen Mann, der auf der Fahr­spur rück­wärts fuhr. Das Urteil passte der Frau nicht, weil der Mann gegen die Pfeil­richtung fuhr. Doch das Land­gericht Heidel­berg als nächste Instanz senkte ihre Schuld nur auf ein Drittel. Sie hätte nicht davon ausgehen dürfen, dass alle in Pfeil­richtung fahren. Fürs Rück­wärts­fahren gilt erhöhte Sorgfalts­pflicht. Zugleich hätte der Mann mit Ausparkenden rechnen müssen (Az. 2 S 8/14).

An Karneval mit betrunkenen Fußgängern rechnen Wer in der Nacht nach Rosenmontag mit dem Auto unterwegs ist, muss nicht nur besonders acht­sam sein wegen der Dunkelheit, sondern auch wegen der Gefahr, auf betrunkene Karnevalisten zu treffen. Das hat das Ober­landes­gericht Köln entschieden. Im verhandelten Fall ging es um einen alkoholisierten Mann im Bären­kostüm, der nachts auf einer Bundes­straße spazierte. Er geriet auf die Fahr­bahn, wurde von einem Opel Corsa erfasst und schwer verletzt. Weil der Bär durch sein Verhalten den Unfall grob fahr­lässig selbst herbeiführte, haftet er zu 75 Prozent. Die Rest­schuld von 25 Prozent trägt jedoch der Auto­fahrer. Er hätte aufmerk­samer sein müssen. Einer­seits wegen Nacht und Wetter, anderer­seits aber auch, weil es nicht unwahr­scheinlich sei, während der Karnevals­zeit auf betrunkene Fußgänger zu treffen. Daher schuldet er, beziehungs­weise seine Kfz-Versicherung, dem Karnevalisten auch ein Schmerzens­geld (Az. 11 U 274/19).

Auch vor Kneipen sind Betrunkene wahr­scheinlich Vor Kneipen gilt: Das Tempo drosseln und brems­bereit sein, rät der Deutsche Anwalt­ver­ein (DAV) nach einer Entscheidung des Land­gerichts Kaisers­lautern. Im vorliegenden Fall war ein Betrunkener aus dem Lokal auf die Fahr­bahn gelaufen und dort von einem Auto erfasst und getötet worden. In der Schaden­ersatz­klage der Hinterbliebenen war das Gericht der Ansicht, dass der Auto­fahrer keine Schuld an dem Unfall hat, aber dennoch 25 Prozent der Schadens­summe tragen muss. Der Unfall war laut Gericht kein unabwend­bares Ereignis, da an der Leucht­reklame erkenn­bar war, dass sich dort eine Gast­stätte befand (Az. 2 S 97/00).

Raser tragen meist grund­sätzlich eine Mitschuld Mit 200 Sachen unterwegs. Raser, die schneller als die Richt­geschwindig­keit von 130 Stundenkilo­metern fahren, müssen einen Teil des Schadens selber zahlen, auch wenn sie ohne eigenes Verschulden in einen Unfall verwickelt werden. Das Land­gericht Coburg verurteilte beispiels­weise einen Fahrer, der mit 200 Stundenkilo­metern unterwegs war, dazu, 20 Prozent seines Schadens selbst zu zahlen, obwohl ihn am eigentlichen Unfall­hergang gar keine Schuld traf. Der Raser war beim Über­holen auf ein lang­sameres Auto geprallt, das plötzlich von der rechten auf die linke Fahr­bahn fuhr, um selbst ein Fahr­zeug zu über­holen. Wenn der Raser die Richt­geschwindig­keit einge­halten hätte, wäre der Unfall zu vermeiden gewesen, sagten die Richter (Az. 12 O 421/05). Kein Spielraum zur Unfall­vermeidung. Ähnlich sah es das Ober­landes­gericht Koblenz, als ein lang­samer Fahrer grob verkehrs­widrig plötzlich auf die linke Spur wechselte, konnte ein Raser nicht recht­zeitig bremsen. Der Spur­wechsler bekam zwar die volle Schuld, der Raser musste dennoch 40 Prozent des Schadens über­nehmen. Begründung: Der Fahrer habe die Richt­geschwindig­keit von 130 km/h um rund 60 Prozent über­schritten. Der Spielraum zur Vermeidung eines Unfalls sei damit nahezu gegen Null gegangen, befanden die Richter (Az. 12 U 313/13).

In geschlossenen Ortschaften droht Rasern Gefäng­nis Ein Raser, der inner­orts 109 statt der erlaubten 50 km/h fuhr und daher nicht recht­zeitig reagieren konnte, als vor ihm ein Auto blinkte und die Spur wechselte, trug bei einem Unfall nicht nur die volle Schuld, sondern wurde auch zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt (Bundes­gerichts­hof, Az. 4 StR 501/16).

Auto­fahrer bekommen oft eine Mitschuld bei Radunfällen Auto­fahrer müssen mit regelwid­rigem Verhalten von Radfahrern rechnen und sich auch darauf einstellen. Benutzt ein Radler den Fahr­radweg entgegen der vorgesehenen Fahrt­richtung, ist er nicht allein an einem Unfall schuld, sondern zur Hälfte auch der Auto­fahrer. Er hätte den „Geister­radfahrer“ einkalkulieren müssen und wäre deshalb auch verpflichtet gewesen, in beide Richtungen zu schauen (OLG Hamm, Az: 9 U 12/98). In einem ähnlichen Fall gab das Ober­landes­gericht München einem Auto­fahrer eine Mitschuld von 25 Prozent. Der Radfahrer war auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs, als das Auto aus einer Seiten­straße kam. Zwar haftet der Radfahrer zu 75 Prozent selbst für den dadurch verursachten Unfall, die restlichen 25 Prozent trägt jedoch der Auto­fahrer, da ihn laut Gericht auch ein geringer Sorgfalts­verstoß trifft (Az. 10 U 4616/15).

Wer radikal auf seinem Recht beharrt, ist mitschuldig Verkehrs­teilnehmer müssen versuchen, Unfälle zu vermeiden – das gilt auch, wenn sie beispiels­weise eigentlich Vorfahrt haben. Wer dagegen auf seinem Recht besteht, haftet mit, entschied das Amts­gericht München. Einem Mercedes-Fahrer war in einer engen Straße, in der nur auf seiner Seite Autos parkten, ein Porsche entgegen­gekommen. Beide stoppten. Obwohl der Porsche-Fahrer rechts noch Platz hatte, bestand er darauf, dass sein Kontrahent den Rück­wärts­gang einlegte. Doch der quetschte sich zwischen ihm und den geparkten Autos hindurch und holte sich böse Schrammen. Nun soll der Porsche-Fahrer zwei Drittel des Schadens tragen. Denn er konnte den Mercedes schon beim Einbiegen sehen und hätte schon da warten können. Außerdem konnte der Mercedes nicht zurück­fahren, da hinter ihm andere Autos waren, während hinter dem Porsche alles frei war (Az. 343 C 3667/09).

Wer sich allein auf ­Blinker ­verlässt, hat eine Mitschuld Im Straßenverkehr darf man sich nie nur auf das Blinken eines anderen Fahr­zeugs verlassen. Eine Motor­radfahrerin wartete vor einem Stopp­schild und wollte links in eine Vorfahrts­straße einbiegen. Von rechts kam ein Auto, das blinkte. Sie dachte, dass es abbiegen würde und fuhr los. Das Auto fuhr jedoch gerade­aus weiter. Für den Unfall haftet die Frau zu zwei Dritteln, so das Ober­landes­gericht Dresden. Trotz des Blinkens hatte der Pkw Vorfahrt. Das Gericht machte klar: Auf das ­Blinken darf man nur vertrauen, wenn ein anderer Faktor hinzukommt – etwa, dass der ­andere beginnt abzu­biegen oder viel lang­samer wird. In dem Fall fuhr das Auto noch 40 Stundenkilo­meter, erlaubt waren 70. Das reichte dem Gericht nicht. (Az. 4 U 1354/19).