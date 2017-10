Video: Im hohen Bogen durch das Test­labor

Auch im jüngsten Test­durch­gang mit 16 neuen Sitzen fallen wieder einige Kinder­sitze durch Schwächen im Unfall­schutz auf. Erstaunlich, dass die Hersteller immer noch Sitze auf den Markt bringen, die so wenig Sicherheit bieten. Was geschehen kann, wenn ein Sitz in Sachen Sicherheit versagt, zeigt das Video aus dem aktuellen Test­durch­gang in eindrucks­voller Weise. Wie bereits beim vorherigen Prüf­durch­lauf lösten sich im Crashtest auch diesmal Modelle von ihrer Basis und flogen im hohen Bogen quer durch das Test­labor. In einem realen Unfall würde das nicht nur Lebens­gefahr fürs Kind bedeuten, sondern auch für vorne sitzende Erwachsene.

Der Recaro Optia & Smart Click Base und der Jané Grand versagen im Frontalcrash: Bei beiden Sitzen besteht ein hohes Verletzungs­risiko.