Der kleine Sitz besteht nur aus einem zusammenklapp­baren Sitzkissen mit seitlich auszieh­baren Schienen für den Beckengurt sowie einer Rückensch­laufe mit Schnalle für den Schultergurt. Der Grab-and-Go kostet 70 Euro und soll laut Hersteller genauso sicher sein wie ein herkömm­licher Auto­kinder­sitz. Doch in unserem Test zeigt sich: Er bietet kaum Sicherheit. Wie schon auf den ersten Blick zu erkennen, schützt er das Kind seitlich gar nicht. Und auch bei einem frontalen Aufprall schneidet der Auto­gurt stark in den Bauch ein. Organe und Becken des Kindes sind dann gefährdet. Daher fiel der Mifold Grab-and-Go bei uns klar durch.

Unzu­reichende Gurtführung

In Deutsch­land müssen Kinder bis zum zwölften Lebens­jahr im Auto­kinder­sitz sitzen. Bis dahin ist ihr Becken noch nicht voll­ständig ausgereift. Ein guter Kinder­sitz führt den Auto­gurt so, dass er nicht am Hals und Bauch einschneidet. Der Mifold Grab-and-Go hält den Schultergurt jedoch nicht in der richtigen Position. Weil sich die – auszieh­baren – Gurtführungen von selbst verschieben können, schnürt der Beckengurt mitunter schon während der Fahrt die Beine des Kindes unangenehm ein, wenn sich die Führung verkürzt. Viel gravierendere Folgen hat die unzu­reichende Gurtführung aber bei einem Frontal­aufprall: Dann schneidet der Gurt in den Bauch des Kindes ein und kann Organe und Becken schwer schädigen.