Es geht um viel Geld. Ein neues Auto kostete im Jahr 2019 im Durch­schnitt 33 580 Euro. Das bezahlt kaum jemand aus der Portokasse. Und selbst wer so viel Geld auf der hohen Kante hat, will das Ersparte vielleicht gar nicht voll­ständig für einen Neuwagen ausgeben. Bleibt die Frage: Wie bekommt man das Auto möglichst günstig?

Es lohnt sich, im Internet bundes­weit den Auto­preis zu recherchieren. Es gibt Dutzende Portale, die oft höhere Rabatte geben als der Auto­händler vor Ort. Ungefähr die Hälfte der Auto­käufer in Deutsch­land sind Barzahler. Alle anderen finanzieren ihren Neuwagen. Dafür gibt es mehrere Möglich­keiten.

Selten verlangen Händler den Listen­preis, wenn der Kunde das Auto kaufen will. Im Dezember 2019 lag der durch­schnitt­liche Rabatt bei den 30 am meisten verkauften Modellen bei rund 18 Prozent. Die Höhe hängt laut Ferdinand Dudenhöffer und Karsten Neuberger, den Experten des CAR Center Auto­motive Research (Universität Duisburg-Essen), unter anderem von Marke, Händler, Fahr­zeug­typ und dem Zeit­punkt des Kaufs ab. Neben direkten Rabatten gebe es auch Vorteile durch Garan­tieverlängerungen, Wartungs­pakete oder Kreditzinsen unter Markt­niveau.

Wer ein neues Auto fahren will, kann außer der Barzahlung auch einen Raten­kredit wählen. Eine weitere Möglich­keit ist die Drei-Wege-Finanzierung (siehe Grafik oben). Schließ­lich gibt es für Privatleute auch das Auto-Leasing. Welches der güns­tigste Weg ist, kann man nicht pauschal beant­worten. In jedem Fall ist es gut, wenn ein Auto­käufer eine Anzahlung auf den Kauf­preis leistet. Das verkürzt die Kredit­lauf­zeit und verringert die Kredit­kosten.

Barzahlung oft am güns­tigsten

Die Finanzierungs­wege können über den Gegen­warts­wert unter­einander und mit der Barzahlung vergleich­bar gemacht werden, sodass am Ende die billigste Variante sicht­bar wird. Der Gegen­warts­wert gibt den Wert an, den künftige Zahlungen heute besitzen. Wenn der Gegen­warts­werte höher als der Kauf­preis ist, heißt das, die Barzahlung ist in diesem Fall die beste Wahl für einen Kauf. Sie ist nur dann nicht güns­tiger, wenn die Zinsen für Kredite gegen null gehen oder es für Gespartes bessere Zinsen gibt, als man für den Auto­kredit bezahlen muss.