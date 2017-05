© PA / Chromorange Tempo 80. Das Limit gilt für die Kurve.

Auf der Auto­bahn geblitzt und trotzdem nicht zahlen? Das gelang einem Auto­fahrer, der auf der A 40 in Richtung Dort­mund unterwegs war. Etwa 100 Meter vor einer Rechts­kurve stand ein Schild „Tempolimit 80 Kilo­meter pro Stunde“ und am selben Mast das Schild „gefähr­liche Kurve“. Am Ende der Kurve gab der Mann wieder Gas – in der Annahme, das Tempolimit gelte wegen der Kurve und sei nun wieder aufgehoben. Mit Tempo 112 wurde er geblitzt. Der Fahrer klagte gegen den Bußgeld­bescheid und bekam vor dem Ober­landes­gericht Düssel­dorf recht. Das Gefahr­zeichen betraf die Kurve. Mit deren Ende gab es keine Gefahr mehr. Die Straßenverkehrs­ordnung sagt: Ist ein Tempolimit zusammen mit einem Gefahr­zeichen angebracht, muss das Ende des Tempolimits nicht ausdrück­lich ange­zeigt werden. Sobald sich aus den Umständen zweifels­frei ergibt, dass die Gefahr nicht mehr besteht, darf der Fahrer Gas geben (Az. IV-2 RBs 140/16).