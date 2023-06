Fahren E-Autos mit grünem Strom, schont das die Umwelt. Ob sich die Stromer auch finanziell lohnen, wollte der ADAC in einem Kostenvergleich heraus­finden. Er hat fast alle in Deutsch­land erhältlichen Elektro­autos mit ähnlichen Benzin- und Dieselmodellen verglichen und jeweils die Kosten pro gefahrenem Kilo­meter berechnet.

Klassen­unterschiede

Die Ergeb­nisse fallen sehr unterschiedlich aus. Bei Kleinwagen lohnt sich der E-Antrieb nur, wenn der Strom­preis unter 40 Cent je Kilowatt­stunde liegt und Diesel mindestens zwei Euro kostet. Benziner sind in dieser Klasse immer güns­tiger. In der Kompakt­klasse lohnt sich ein E-Auto schon eher: Bei einem Strom­preis von 40 Cent fährt es günstiger als ein Benziner beim Literpreis von zwei Euro. In der Oberklasse wiederum sind Dieselfahr­zeuge am wirt­schaftlichsten. Solange der Strom­preis unter 70 Cent je Kilowatt­stunde bleibt, schlägt der E-Antrieb aber immerhin die Benziner.

Tipp: Zu Hause ist Strom billiger als an öffent­lichen Ladesäulen. Wie zuver­lässig Wall­boxen für daheim laden und wie sicher sie sind, verrät unser Wallboxen-Test von 2022.