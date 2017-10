Total­verlust möglich

Wie mehr­fach berichtet, warten Anleger der Autark Invest AG in Liechten­stein seit Monaten vergeblich auf Rück­zahlung der Nach­rangdarlehen, die sie der Firma gegeben hatten (siehe Meldung Autark-Group AG: Anleger sollten Einzahlungen stoppen). Dasselbe könnte auch Anlegern der Autark Invest GmbH in Olpe drohen. Die deutsche Firma macht Anlegern nämlich ein ähnlich riskantes Angebot. Dabei werden Anlegern 5,5 Prozent Zinsen pro Jahr in Aussicht gestellt. Allein 17 Prozent des Anlegergeldes gehen aber für Provisionen drauf, werden also nicht investiert. Im Prospekt der Firma heißt es dazu: Total­verlust des Vermögens möglich.