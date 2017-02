Auszeit für Eltern: Wann Mutter und Vater Recht auf eine Kur haben

Unter dem Dach des Müttergenesungs­werks arbeiten 76 anerkannte gemeinnützige Kurkliniken, hinzu kommen noch zahlreiche private Angebote, zum Beispiel über die „Arbeits­gemeinschaft Eltern & Kind Kliniken“. Der Bedarf ist groß: Jedes Jahr machen rund 100 000 Mütter und Väter eine vom Arzt verordnete Pause vom Alltag. 2015 waren es allein in den MGW-Kliniken 49 000 Frauen und 1 500 Männer.

Mutter-Kind-Kuren, Vater-Kind-Kuren sowie reine Mütter- und Väterkuren sind Pflicht­leistungen der Krankenkassen. Jeder gesetzlich Versicherte, der Kinder erzieht, hat Anspruch auf drei Wochen Auszeit in der Klinik, wenn er die medizi­nischen Voraus­setzungen erfüllt. Die Band­breite reicht von Erschöpfungs­symptomen über Kopf- und Rücken­schmerzen bis zu psychischen Problemen. Die Kosten tragen die Kassen, auch für mitreisende Kinder. Erwachsene zahlen pro Tag nur einen Eigen­anteil von 10 Euro. Wichtig: Private Versicherungen über­nehmen die Kosten nur, wenn Kuren vom Vertrag umfasst sind.

Erst zur Beratung ...

Um schnell zu ihrem Recht zu kommen, sollten über­forderte Eltern sich helfen lassen. Das tat auch Yvonne Schulz. Nach den miss­glückten Versuchen der Vergangenheit wandte sie sich an eine Beratungs­stelle im MGW. Dort hörte sie endlich die Frage, auf die sie so lange gewartet hatte: „Wie können wir Ihnen helfen?“ Nachdem sie eine Viertel­stunde geweint und die Beraterin sie mit Taschentüchern versorgt hatte, besprachen die beiden Frauen, was zu tun sei.