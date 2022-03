Mutter-Kind-Kur Wann Eltern Recht auf eine Kur haben

Schritt 4: Wahl­recht ausüben

Wenn Sie eine Kur beantragen, dürfen Sie eine Klinik Ihrer Wahl angeben. Kurkliniken sind auf verschiedene ­Erkrankungen spezialisiert, haben unterschiedliche Angebote und Schwer­punkte. Außerdem gibt es große und kleinere Kliniken, konfessionelle und solche, die sich in der Nähe des Wohn­orts befinden, sowie andere, die ganz weit weg sind. Es gibt Einrichtungen, in denen sich nur Mütter aufhalten, und solche, in denen sowohl Mütter als auch Väter unterge­bracht sind. Auch der Ort spielt für viele Eltern eine Rolle. Mutter-Kind-Kuren werden unter anderen an der Ostsee, an der Nordsee, am Bodensee und im Schwarz­wald angeboten. Machen Sie sich Gedanken darüber, wo Sie am besten aufgehoben sein könnten.