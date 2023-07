Vorteile Sicherheit und Berechen­barkeit

Bei einem Bank­auszahl­plan legen Spare­rinnen und Sparer einen bestimmten Anla­gebetrag für eine vertraglich fest­gelegte Dauer und Zins­höhe an. Zinsen und Kapital werden in gleich­bleibenden Raten auf ein Referenz­konto ausgezahlt. Banken bieten Auszahl­pläne für unterschiedliche Lauf­zeiten an.