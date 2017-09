Außergewöhnliche Belastungen: Scheidung ist kein Notfall

Scheidungs­kosten dürften in der Regel nicht anerkannt werden

Der Bundes­finanzhof (BFH) hat entschieden, dass Kosten einer Scheidung keine außergewöhnliche Belastung sind, weil die Scheidung normaler­weise keine existenzielle Bedrohung sei (Az. VI R 9/16). Geklagt hatte eine Frau, die ihre Prozess­kosten in der Steuererklärung angeben wollte, wie es bis 2013 üblich war. Die obersten Finanz­richter äußerten sich grund­legend: Scheidungs­kosten dürften in der Regel nicht anerkannt werden, „selbst wenn das Fest­halten an der Ehe für den Steuer­pflichtigen eine starke Beein­trächtigung seines Lebens darstellt“.

