Zwei Stifte wegen Schwer­metallen bemängelt

Punkt­abzug wegen vergleichs­weise hoher, aber nicht bedenk­licher Schwer­metall­werte gab es für den Veluxe Brow Liner von Mac und den Eye Brow Pencil von Max Factor. Beide Stifte schnitten insgesamt am schwächsten ab.

Schwer­metalle wie Arsen und Nickel gelten als krebs­er­regend. In farbige Schmink­produkte gelangen sie oft über Rohstoffe, etwa die enthaltenen Farb­partikel. Die EU-Kosmetikverordnung toleriert Arsen und Nickel in Kosmetika allenfalls in Spuren, die bei der Herstellung der Produkte tech­nisch nicht vermeid­bar sind. In größeren Gehalten sind sie verboten.