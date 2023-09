Leserin fürchtet um Geld

Die Seite kaizentech­limited.com versucht Anle­gerinnen und Anleger dazu zu bringen, Geld für diverse Investments zu über­weisen. Eine Leserin, die über Whatsapp geworben wurde und nach eigenen Angaben rund 35 000 Euro an diese Platt­form über­wies, dürfte Probleme haben, wieder an ihr Geld zu kommen. Kaizen Tech Limited wirbt mit „Investitionen in Kryptowährungen, Aktien und Anleihen, Immobilien, Gold, Öl und Gas bis hin zu Cannabis­investitionen“. Es handelt sich dabei um eine dubiose Firma für Cybertrading.