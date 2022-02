Astrofotografie Störende Satelliten

Sternenhimmel. Erdnahe Satelliten können auf Fotos stören. © Getty Images

Wer mit außergewöhnlichen Aufnahmen des Sternenhimmels beein­drucken will, sollte lange aufbleiben: Die Sonne beleuchtet erdnahe Satelliten teils noch mehr als zwei Stunden nachdem sie hinter dem Horizont verschwunden ist. Diese können dann als Streifen in Sternenfotografien auftauchen. Eine Analyse von Aufnahmen des Palomar-Obser­vatoriums bei San Diego ergab, dass Starlink-Satelliten des Unter­nehmens Space X zunehmend auf Astrofotos sicht­bar sind. Ende 2019 war das bei 0,5 Prozent der Fotos der Fall, knapp zwei Jahre später im August 2021 schon bei 18 Prozent. In dieser Zeit hat Space X mehr als 1 500 Satelliten ins Welt­all gebracht, die der Internet­versorgung dienen. Sie sind mit bloßem Auge von der Erde aus sicht­bar.