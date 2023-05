Die Part­nerin bringt ein Kind zur Welt, ein Umzug aus betriebs­bedingten Gründen steht an, ein naher Verwandter stirbt – wer an solch einem Tag nicht zur Arbeit kommen kann und möchte, muss dafür keinen Urlaubs­tag nehmen. Denn der reguläre Urlaub dient der Entspannung. Arbeitnehme­rinnen und Arbeitnehmer können statt­dessen bezahlten Sonder­urlaub beantragen. Das ist in Paragraf 616 des Bürgerlichen Gesetz­buches (BGB) geregelt. Sie müssen bei Bezahlung frei­gestellt werden, wenn sie unver­schuldet nicht zur Arbeit erscheinen können, weil sie vorüber­gehend verhindert sind. Konkrete Anlässe nennt der Gesetzes­text allerdings nicht. Hinzu kommt: Arbeit­geber können in ihrem Betrieb die Gültig­keit des Paragrafen eingrenzen oder voll­ständig aufheben.

Die Rechts­expertinnen der Stiftung Warentest erklären, wann es in der Regel wie viel Sonder­urlaub gibt.