Wenn ich krank­geschrieben bin, darf ich das Haus nicht verlassen

Ein weit­verbreiteter Irrtum. Wenn Sie wegen einer Krankheit arbeits­unfähig sind, bedeutet das nicht, dass Sie den ganzen Tag in der Wohnung hocken müssen. Im Gegen­teil: Wenn es für Ihre Genesung wichtig ist, können Sie im Einzel­fall sogar verpflichtet sein, raus zu gehen oder auch vom Arzt oder Therapeut empfohlene Übungen zu machen. Sie können sogar in den Urlaub fahren, wenn es Ihrer Genesung dienlich ist, zum Beispiel ans Meer bei Atemwegs­erkrankungen. Sind Sie zwar nicht mehr arbeits­unfähig, aber in Reha, dann bekommen Sie die Lohnfortzahlung dafür nur, so lange Sie sich der Behand­lung in einer anerkannten Einrichtung auch wirk­lich unterziehen (Krankengeld: Anspruch, Dauer, Höhe, Berechnung).

Aktivitäten wie nächte­lange Kneipen­touren, die Ihrer Erholung entgegen­stehen könnten, sollten Sie unbe­dingt unterlassen. So ein Verhalten kann zur Abmahnung oder – bei Wieder­holung oder in schweren Fällen – sogar zur frist­losen Kündigung führen. Auch eine selbst­verschuldete Arbeits­unfähigkeit ist eine Verletzung arbeits­vertraglicher Pflichten. Arbeitnehmer haben dann keinen Anspruch auf Entgelt­fortzahlung. Bei schwerem Verschulden sind außerdem eine Abmahnung und im Wieder­holungs­fall die Kündigung möglich.

Bei Arbeits­unfähigkeit aufgrund von selbst verschuldeten Unfällen entfällt die Lohn­fortzahlung aber nur, wenn der Arbeitnehmer vorsätzlich oder grob vorsätzlich Verkehrs­vorschriften verletzt und hierbei sein Leben oder seine Gesundheit leicht­fertig aufs Spiel gesetzt hat. Bereits vor fast 50 Jahren urteilte das Bundes­arbeits­gericht grund­legend. Nur „...ein gröblicher Verstoß gegen das von einem vernünftigem Menschen im eigenen Interesse gebotene Verhalten...“ lasse die Lohn­fortzahlung entfallen.

Bundes­arbeits­gericht, Urteil vom 23.11.1971

Aktenzeichen: 1 AZR 388/70

Arbeits­unfähigkeit wegen Alkoholsucht stellt allerdings nach aktuellem Stand der Forschung keine selbst­verschuldete Arbeits­unfähigkeit dar, urteilten die Bundes­richter später, nachdem sie es früher gebil­ligt hatten, wenn Unternehmen bei Alkoholsucht keine Lohn­fortzahlung gewähren wollten.

Bundes­arbeits­gericht, Urteil vom 18.3.2015

Aktenzeichen: 10 AZR 99/14