Da nicht jeder Latein in der Schule hatte, verwenden wir hier die Schreib­weisen, nach denen auch im Internet üblicher­weise gesucht wird, also mit arabischen Ziffern: „Arbeits­losengeld 2“ statt „Arbeits­losengeld II“ und „Hartz 4“ statt „Hartz IV“.

Die Höhe des Arbeits­losengeldes 2 richtet sich nach einem pauschalierten Regelbedarf, einem Geld­betrag, der der Sicherung des Lebens­unter­halts dienen und die Kosten für Ernährung, Kleidung, Körper­pflege, Hausrat, Haus­halts­energie ohne Heiz­kosten, Bedürf­nisse des täglichen Lebens und für eine Teil­nahme am kulturellen Leben abdecken soll. Dieser Geld­betrag wird Regel­satz genannt.

Ist der Antrag negativ beschieden worden, kann der Antrag­steller inner­halb eines Monats nach Bekannt­gabe durch einen Bescheid des Jobcenters Wider­spruch einlegen – am besten posta­lisch per Einschreiben. Bleibt es trotz Wider­spruch bei der Entscheidung, besteht die Möglich­keit, Klage beim Sozialge­richt zu erheben.

Für den Antrag müssen alle Personen in der Bedarfs­gemeinschaft genannt, ihr Einkommen und Vermögen dargelegt und aller­hand Nach­weise, wie etwa über Wohn- und Heiz­kosten, beigebracht werden.

Melden Sie sich mit Ihrem Anliegen persönlich bei Ihrem Jobcenter – vor Ort, telefo­nisch oder per formlosem Anschreiben ( zur Dienststellensuche ). Dort erhalten Sie auch den Antrag auf Arbeits­losengeld 2. Sie können ihn auch im Internet herunterladen und zu Hause ausfüllen. Der Antrag wirkt ab dem Ersten des Monats, in dem er gestellt wurde.

Was sind einmalige Unterstüt­zungen und Mehr­bedarf?

Mehr­bedarf. Es gibt typische Lebens­situationen, in denen Bezieher von Arbeits­losengeld II neben dem Regelbedarf weitere finanzielle Unterstüt­zung brauchen. Die Bewil­ligung dieses sogenannten Mehr­bedarfs steht nicht im Ermessen des Jobcenters, sondern ist gesetzlich fest­gelegt. Die Fall­gruppen stehen in § 21 SGB II. Er wird beispiels­weise bei Schwangeren ab der zwölften Schwanger­schafts­woche gewährt, bei dezentraler Wasser­versorgung und Menschen, die sich etwa wegen einer Krankheit kosten­intensiv ernähren müssen.

Einmalige Unterstüt­zungen. Auf Antrag schießt das Jobcenter in außergewöhnlichen Situationen Geld zu. Der Antrag kann formlos gestellt werden, ist aber unbe­dingt notwendig. Anderenfalls geht das Jobcenter davon aus, dass der Bezieher von ALG II eine Situation, etwa einen Umzug, allein meistert und keine finanzielle Hilfe benötigt. Ob Geld fließt, entscheidet das Jobcenter. Oft kommt es darüber zum Streit. Dann müssen die Sozialge­richte entscheiden.

Spezieller Bedarf wegen Über­größe. So ging etwa der Fall eines Teen­agers aus Hamburg vor Gericht: Weil er 1,97 Meter groß ist und die Schuhgröße 48 hat, brauchte er sowohl über­große Schuhe als auch ein über­großes Bett. Seine Familie bezog Arbeits­losengeld II und das Jobcenter weigerte sich, die dafür entstehenden Kosten zu tragen. Dagegen legte die Familie Klage ein. Einige Jahre später hat das Landes­sozialge­richt Hamburg nun teil­weise für den heute 26-jährigen Mann entschieden. Jugend­liche haben wegen ihrer Körpergröße Anspruch auf die Erst­ausstattung mit einem über­großen Bett. Bezahlt werden müsse nicht nur das Bett selbst, sondern auch Zubehör wie die Matratze, eine Bett­decke und das Lattenrost. Keinen Anspruch sieht das Gericht hingegen für Schuhe in Über­größe. Diese müssten aus dem Regelbedarf finanziert werden. (Az. L 4 AS 328/19)