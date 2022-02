Apfelsaft im Test Direktsaft ist am besten

26 Apfelsäfte im Vergleich

Nirgendwo auf der Welt trinken Menschen mehr Frucht­saft als bei uns in Deutsch­land. Apfelsaft – pur und als Apfelsaftschorle – ist besonders beliebt. Insgesamt 26 Apfelsäfte haben wir im Labor verkostet und analysiert. Der größte Unterschied liegt in der Herstellung: 16 trübe Direktsäfte und 10 meist klare Säfte aus Konzentrat sind in unserem Test vertreten.