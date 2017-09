Apfelsaft: Gesunden Saft selber machen

Es gibt mehrere Möglich­keiten, selbst Saft zu pressen. Für die traditionelle Methode reichen herkömm­liche Küchen­utensilien: 2 Kilo Äpfel waschen, entkernen, klein schneiden. In einem Topf mit 1 Liter Wasser 20 Minuten leicht köcheln lassen. Ein Sieb mit einem Leinentuch auslegen, in einen Topf hängen, Apfelmasse hinein­schütten, abtropfen lassen. Tuch auswringen, damit kein Restsaft verloren geht. Noch einmal aufkochen, heiß in saubere Flaschen füllen, verschließen, im Kühl­schrank kühlen, rasch trinken. Schneller und moderner geht die private Saft­herstellung mit einem Entsafter. 2013 hatten wir 15 Entsafter im Test . Gute Geräte gibt es schon ab rund 130 Euro.

Eine Mosterei beauftragen

Auch Privatleute können ihre Äpfel in eine Mosterei bringen. Viele Betriebe fordern Mindest­mengen von 25 oder 50 Kilo, damit sich das Pressen eines individuellen Saftes lohnt. Er wird pasteurisiert, in Flaschen oder Kunst­stoff­beutel gefüllt. Kosten­punkt: etwa 0,60 bis 2 Euro pro Liter. Alternativ bieten Mostereien oft einen „Tausch-Saft“ für angelieferte Äpfel an. Darin sind Früchte aus anderen Gärten der Region verarbeitet. Eine deutsch­land­weite Liste mit mehr als 200 Mostereien steht auf der Home­page des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu). Dort finden sich sogenannte stationäre Mostereien mit festen Stand­orten sowie mobile Mostereien, die zu bestimmten Zeiten an ausgewählten Orten aufgebaut werden.