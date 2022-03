Sie können nach Mess­genauigkeit filtern

Die Tabelle stellt die Mess­genauigkeit der Selbst­tests über alle Virus­konzentrationen dar – ob sie also hoch, mittel oder nur nied­rig ist. Je höher sie ist, desto wahr­scheinlicher zeigt ein Test das Virus auch in geringerer Konzentration korrekt an. Wie gut ein Test das Virus erkennt, wenn die Viruslast sehr hoch ist, lässt sich ebenfalls ablesen. Und Sie können die Ergeb­nisse auch nach Anwendung des Tests in Nase, Mund oder Rachen filtern.