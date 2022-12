Bei etwa 15 Prozent der Menschen in Deutsch­land wird im Laufe ihres Lebens eine Depression diagnostiziert. Zur Behand­lung werden häufig Medikamente verordnet. Wie wirk­sam sind sie? Und wie sieht das Nutzen-Risiken-Verhältnis aus?

Die Arznei­mittel­expertinnen und -Experten der Stiftung Warentest haben Hunderte von Antide­pressiva mit insgesamt 25 verschiedenen Wirk­stoffen bewertet. Fazit: Etliche Mittel sind geeignet – aber nur unter bestimmten Voraus­setzungen. Andere Medikamente bewerten wir schlechter. Grund ist oft, dass ihre Wirk­samkeit noch besser belegt werden sollte. Unser Testbe­richt stellt die Bewertungen im Über­blick vor und beant­wortet die wichtigsten Fragen zum Thema Antide­pressiva. Die Bewertungen finden sich auch in unserer großen Arznei­mittel­daten­bank Medikamente im Test (siehe Kasten).

Depression: Typische Symptome

Am Anfang steht die Erkennt­nis. Ab und zu nieder­geschlagen sein – das gehört zum Leben dazu. Doch hält die bedrückte Stimmung über Wochen an, besteht der Verdacht auf eine Depression. Sie verläuft häufig in Phasen und lässt sich je nach Ausmaß in leichte Depression, mittel­schwere Depression und schwere Depression unter­teilen. Teils werden leichtere Formen auch „depressive Verstimmung“ genannt.

Als Haupt­symptome der Depression gelten:

gedrückte, depressive Stimmung

Interes­senverlust, Freudlosig­keit

Antriebs­losig­keit, erhöhte Ermüd­barkeit.

Weitere seelische Beschwerden sind möglich, bis hin zu Selbst­mord­gedanken. Auch körperliche Symptome wie Schmerzen, Verdauungs­beschwerden und Atemnot können auf eine Depression hindeuten. Ein Selbst­test kann hilf­reich sein, etwa auf der Website der Deutschen Depressionshilfe.