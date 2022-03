Zweit­gut­achter darf nicht selbst operieren

Patienten können sich auch an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV) ihres Bundes­landes wenden, um geeignete Ärzte zu finden. Am Verfahren mitmachen dürfen nur lang­jährig erfahrene Fach­ärzte in dem jeweiligen Gebiet.

Im Bereich der Schulter­arthroskopie sind dies etwa Fach­ärzte für Ortho­pädie und Unfall­chirurgie. Sie müssen bei Diagnostik und Therapie auf dem neuesten medizi­nischen Stand sein. Die unabhängige Zweitmeinung darf nicht gefährdet sein: Behand­lung oder Operation durch den beratenden Fach­arzt sind nicht erlaubt.