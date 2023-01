Die private Alters­vorsorge wird in Deutsch­land traditionell über Lebens­versicherungs­unternehmen wie Allianz, R+V, Debeka und Co. abge­schlossen. Sie haben eine breite Palette an Alters­vorsorgeangeboten. Diese hatten in der Vergangenheit immer den Vorteil der Plan­barkeit: Die klassischen privaten Renten­versicherungen bieten einen garan­tierten Zins­satz in der Spar­phase und eine garan­tierte Rentenhöhe in der Renten­phase. Die nied­rigen Zinsen der letzten Jahre haben die Lebens­versicherer aber vor Probleme gestellt. Sie bieten kaum noch diese klassischen Varianten an, sondern setzen auf weniger plan­bare Alternativen. Fonds­gebundene Renten­versicherungen, bei denen Kundinnen und Kunden zum Beispiel Aktienfonds besparen können, bieten weniger Sicherheit aber dafür attrakti­vere Rendite­chancen. Steuerliche Vorteile in den Renten­phase gibt es für alle privaten Renten­versicherungen.

Es spricht aber auch vieles dafür, auf Versicherungen zu verzichten und auf eigene Faust einen ETF-Sparplan einzurichten. Von intrans­parenten Misch­produkten der Lebens­versicherer wie Index­policen raten wir ab.

Private Renten­versicherung – eine Geld­anlage für alle Die Idee hinter privaten Renten­versicherungen klingt gut: Der Versicherer garan­tiert in der Anspar­phase einen bestimmten Zins­satz auf die Beiträge. Legt er das Geld der Kundinnen und Kunden gut an, gibt es für alle noch etwas oben­drauf. Da die Geld­anlage „kollektiv“ organisiert ist, werden alle gleich beteiligt. Für die Rente gibt es eine garan­tierte Mindest­rente, mit der die Kundinnen und Kunden planen können. Läuft es gut mit der Geld­anlage des Versicherers, fällt die Rente höher aus.

Hohe Kosten schmälern Erfolg Das Problem privater Renten­versicherungen: Sie sind häufig recht teuer. Hohe Abschluss­kosten werden vor allem in den ersten Jahren fällig und werden von dem Betrag abge­zogen, den Kundinnen und Kunden in den Vertrag einzahlen. Viele Spare­rinnen und Sparer sind erst mal über­rascht, wie wenig der ersten Jahres­raten über­haupt gespart wird und wie viel statt­dessen an die Versicherung fließt.

Nied­rige Zinsen bei Versicherungs­verträgen Das war noch eher verkraft­bar, als die Versicherer 4 Prozent Zinsen garan­tieren konnten. Aber das ist lange vorbei. Mitt­lerweile liegt der maximal zulässige Garan­tiezins bei 0,25 Prozent. Und nicht mal das wollen viele Versicherer garan­tieren. Neuere Tarife versprechen nur noch 90 Prozent der einge­zahlten Beiträge oder weniger. Mitt­lerweile können Kundinnen und Kunden also auch mit Lebens­versicherungs­verträgen Verluste machen, selbst wenn sie den Vertrag bis zum Ende durch­halten. Auch die Über­schüsse aus der Geld­anlage reißen nicht mehr viel raus. Im Branchen­schnitt lag die laufende Verzinsung der Verträge 2022 bei 2,1 Prozent – und das nur für den Teil, der nach den Kosten übrig bleibt.

Vorteile der privaten Renten­versicherung Durch garan­tierte Verzinsungen und garan­tierte Renten ist sie gut plan­bar.

Kundinnen und Kunden müssen sich nicht selbst um ihre Geld­anlage kümmern.

Nur ein geringer Anteil der späteren Rente muss versteuert werden.

Es gibt die Wahl­freiheit zwischen Kapital­auszahlung oder lebens­langer Rente.

Nachteile der privaten Renten­versicherung Viele Verträge sind mit hohen Kosten verbunden, die den Anlage­erfolg schmälern.

Wer die lang­fristigen Verträge vorzeitig kündigt, macht häufig Verluste.

Geld wird sehr sicher angelegt, daher geringe Rendite­chancen.

Renten fallen häufig sehr nied­rig aus. Versicherte müssen sehr alt werden, um ihre einge­zahlten Beiträge wieder­zubekommen.

Konstruktionen wie „Index­policen“ sind intrans­parent und unkalkulier­bar. Wir raten ab.

Fazit: Lohnt sich eine private Renten­versicherung? Sicher­heits­fanatikern, die unbe­dingt wissen wollen, wie hoch ihre zusätzliche Alters­vorsorge später mal ausfallen wird, bietet eine private Renten­versicherung genau das. Sie sollten aber unbe­dingt Angebote vergleichen und nicht einfach irgend­was bei ihrem Versicherungs­vertreter abschließen. Hohe Kosten und nied­rige Verzinsungen machen private Renten­versicherungen unattraktiv. Alle, die mit etwas Unsicherheit leben können, sollten sich nach Alternativen umschauen.

Mehr zu privaten Renten­versicherungen auf test.de Für den Über­blick Wie Lebens­versicherungs­verträge zur Alters­vorsorge funk­tionieren und alles zu Über­schüssen und Steuern, erklären wir detailliert in unserem Artikel Was die Lebensversicherung leistet. Unser letzter Vergleich privater Rentenversicherungen ist von 2019 und nicht mehr aktuell. Welche Produkte wir nicht empfehlen Es gibt auch Angebote, die Kundinnen und Kunden auf keinen Fall abschließen sollten: Warum wir von Indexpolicen abraten.

Fonds­gebundene Renten­versicherung Neben den klassischen privaten Renten­versicherungen bieten viele Versicherer auch Renten­versicherungen mit Fonds an. Sie werden fonds­gebundene Renten­versicherungen oder Fonds­policen genannt. Anders als bei den privaten Renten­versicherungen wird das Geld hier nicht kollektiv für alle gemein­sam angelegt, sondern Kundinnen und Kunden entscheiden sich individuell für die Fonds, mit denen sie für das Alter sparen wollen. Die Geld­anlage ähnelt damit einem Fonds­sparplan. Im Unterschied zum Sparplan garan­tiert die Versicherung den Kundinnen und Kunden, ihr Vermögen später in eine lebens­lange Rente umzu­wandeln. Dafür geben sie garan­tierte Renten­faktoren an: Ein Renten­faktor von 25 bedeutet, dass pro 10 000 Euro Fonds­vermögen 25 Euro Rente gezahlt werden.

Vorteile fonds­gebundene Renten­versicherung Viele Versicherer ermöglichen es, mit güns­tigen ETF für das Alter zu sparen.

Deutlich höhere Rendite­chancen als klassische private Renten­versicherungen.

Fonds­policen sind bequem, da die Arbeit für Depot­eröff­nung, Kosten­über­wachen und Steuererklärung wegfällt.

Fonds­gebundene Renten­versicherungen haben steuerliche Vorteile. Während der Anspar­phase müssen Erträge der Fonds nicht versteuert werden. Unter bestimmten Voraus­setzungen ist auch die Auszahlung im Alter steuerlich günstig.

Kundinnen und Kunden können wählen zwischen Kapital­auszahlung und lebens­langer Rente.

Nachteile fonds­gebundene Renten­versicherung Fonds­gebundene Renten­versicherungen haben deutlich höhere Kosten als Fonds­sparpläne.

Kundinnen und Kunden tragen das Geld­anlagerisiko alleine. Es kann sein, dass die Fonds schlecht laufen.

Sie sind recht unflexibel, da die Kosten von der Höhe der Beiträge abhängt. Senken Kunden die Beiträge im Laufe der Zeit ab, haben sie zu viel gezahlt. Kündigen sie den Vertrag ganz, sind die Abschluss­kosten verloren.

Die Mindest-Renten­faktoren bei Vertrags­abschluss sind häufig so nied­rig, dass der Rentner deutlich über 100 Jahre alt werden müsste, um sein angespartes Vermögen in Form von Rentenzah­lungen wieder­zubekommen.