Sparen hilft, wenn man im Alter nicht arm sein will. Nur reicht das bei Frauen meist nicht. Sie müssen sich breiter aufstellen. Unsere Vorschläge für eine bessere Rente.

Im Alter haben Frauen finanziell das Nach­sehen. Nach Angaben des Statistischen Bundes­amts liegen ihre Alters­einkommen durch­schnitt­lich rund ein Drittel unter dem der Männer. Das hat viele Gründe. Sie sind im Schnitt weniger vermögend, legen weniger Geld an, verdienen weniger und arbeiten oft Teil­zeit. Das alles hat Auswirkungen auf ihre Absicherung.

Um im Alter besser aufgestellt zu sein, müssen sie an vielen Stell­schrauben drehen. Wir schauen uns die fünf wichtigsten an und erklären, wie Frauen am besten vorgehen, um später mit den Männern gleich­zuziehen.