Alters­teil­zeit ist für ältere Arbeitnehmer eine Möglich­keit für einen gleitenden Über­gang vom Job in die Rente, die in vielen Betrieben angeboten wird. Einen recht­lichen Anspruch auf Alters­teil­zeit gibt es nicht.

Früher Jobausstieg möglich mit Block­modell

Frühestens mit 63 Jahren können Versicherte von der gesetzlichen Renten­versicherung eine Alters­rente bekommen. Ausnahmen gibt es nur für Menschen mit Schwerbehinderung. Mit Alters­teil­zeit über den Betrieb ist aber auch heute noch ein Ausstieg aus dem Job deutlich vor 63 möglich – mit dem sogenannten Block­modell. Beschäftigte reduzieren beispiels­weise für vier Jahre ihre Arbeitszeit, arbeiten in den ersten zwei Jahren voll und in den folgenden zwei Jahren gar nicht mehr. Ihr Teil­zeit­gehalt wird ihnen aber in beiden Blöcken gleich hoch ausgezahlt. In der zweiten Variante der Alters­teil­zeit, dem Gleich­verteilungs­modell, ist die Arbeits­zeit konstant über den vereinbarten Zeitraum aufgeteilt.

Eine individuelle Verteilung der Arbeits­zeit auf verschiedene Jahre ist ebenfalls möglich, solange die Arbeits­zeit während der Gesamt­dauer der Alters­teil­zeit im Durch­schnitt 50 Prozent beträgt.

Tipp: Alles zum früheren Renten­eintritt finden Sie in unserem Special So klappt die Rente mit 63.