Wer seinen Führer­schein umtauschen will oder muss, macht zunächst einen Termin bei der zuständigen Führer­scheinstelle am Wohn­ort.

Ordnungs­gelder für Besitzer alter Pappen

Die Fahr­erlaubnis selbst behält ihre Gültig­keit, lediglich das Dokument ist irgend­wann abge­laufen. Privat damit unterwegs zu sein, ist keine Straftat. In Deutsch­land kann ein Ordnungs­geld in Höhe von 10 Euro erhoben werden. Im EU-Ausland gibt es womöglich Ärger und höhere Geld­strafen. Die alten grauen und rosa Führer­scheine rufen in einigen Ländern bereits jetzt Befremden hervor. Wer sich davor schützen will, kann sich vorab über die Internet­seiten der Europäischen Union eine Erklärung in der jeweiligen Landes­sprache ausdrucken, in denen die Gültigkeit der alten Führerscheine erklärt wir