Aldi Süd: Jetzt Bargeld an der Kasse

In allen 1 860 deutschen Filialen des Lebens­mittel­discounters Aldi Süd können Kunden jetzt kostenlos Bargeld an der Kasse abheben. Vor dem Bezahlen nennen sie den gewünschten Betrag und auto­risieren den Vorgang wie gewohnt mit der Pin ihrer Girocard. Voraus­setzung ist, dass der Wert des Einkaufs mindestens 20 Euro beträgt. Pro Einkauf gibt es maximal 200 Euro zusätzlich zum Einkaufs­betrag. Aldi Süd akzeptiert für die Bargeld­auszahlung die Girocards aller Banken. Kreditkarten sind von der Bargeld­auszahlung ausgenommen.

Tipp: Kostenlos Bargeld abheben können Sie auch in Geschäften von Rewe, Toom, Netto Marken-Discount, Penny und einigen Edeka-Märkten. Auch regionale Firmen wie Famila, Sky, Plaza und einige Bio-Supermärkte wie Denn´s bieten diesen Service. Kunden von Commerz­bank, Deutscher Bank, DAB Bank, Hypo­ver­eins­bank, Noris­bank und Post­bank kommen an 1 300 Shell-Tank­stellen kostenlos an Geld.