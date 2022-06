Hell­häutige und Ältere mit dem höchsten Risiko

Über 50 und hell­häutig: Das beschreibt die meisten der Menschen in Deutsch­land, die jähr­lich an akti­nischer Keratose erkranken. Der Name stammt aus dem Grie­chischen und bedeutet: durch Strahlung hervorgerufene Verhornung der Haut. Sie kann aber auch Dunkelhäutige und Jüngere treffen. Wer sich häufig der Sonnen­strahlung aussetzt – ob in der Frei­zeit oder bei der Arbeit – steigert sein Risiko. Bleiben licht­bedingte Keratosen unbe­handelt, droht weißer Haut­krebs, der mitunter operiert oder bestrahlt werden muss. In seltenen Fällen kann er tödlich enden.