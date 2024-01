Aktienmärkte und Fonds So verlief das Jahr 2023

Globaler Aktienmarkt über­trifft sich selbst

Mit einem Plus von 20,2 Prozent lag der Aktien­index MSCI World wieder einmal deutlich über dem Durch­schnitt, der als Wert­zuwachs für ein Kalender­jahr als normal erscheint. Wer mit Aktien­investments auf lange Sicht zwischen 8 und 9 Prozent Rendite erzielt, kann eigentlich sehr zufrieden sein. In den vergangenen zehn Jahren lag die Rendite mit durch­schnitt­lich 11,6 Prozent pro Jahr deutlich höher, in den vergangenen fünf Jahren waren es sogar 14,2 Prozent pro Jahr.