Aktienindizes: Mehr Gewicht für China-Aktien

Der Indexanbieter MSCI wird ab Juni 2018 chinesische A-Aktien in seine Schwellenländerindizes aufnehmen. China ist dort zwar schon länger vertreten – zum Beispiel mit den in Hong­kong gehandelten H-Aktien –, aber die in der chinesischen Währung Renminbi notierten A-Aktien waren bisher ausgeschlossen. Diese Aktien sind ausländischen Investoren erst seit 2014 zugäng­lich.

Durch die Neuerung wird sich der China-Anteil im MSCI Emerging Markets in einem ersten Schritt um etwa 0,7 Prozent­punkte erhöhen. Schon jetzt hat China mit rund 28 Prozent in diesem Index den Löwen­anteil, gefolgt von Südkorea, Taiwan und Indien.

