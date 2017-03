© plainpicture / Elektrons 08

Anleger verschwenden viel Geld mit den immer gleichen Fehlern. Finanztest hat analysiert, was Depot­inhaber am häufigsten falsch machen und was sie das durch­schnitt­lich kostet. Und: Wir zeigen, wie es besser geht. Mit unseren fünf goldenen Anleger-Regeln schaffen es auch Börsen­anfänger, ihr Geld erfolg­reich anzu­legen.