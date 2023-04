Porsche. Die Edelmarke ist über eine Dachgesell­schaft im Dax vertreten. Auto­hersteller sind sehr präsent in dem Index. © picture alliance / Chromeorange / Markus Mainka

Der deutsche Aktienmarkt eignet sich zur Beimischung in einem Wert­papierdepot. Wir zeigen, wie Anleger mit ETF – also börsen­gehandelten Indexfonds – in Dax & Co anlegen.