Wo sind aktuelle Fälle von Affenpo­cken aufgetreten?

Am 20. Mai 2022 ist der erste Patient mit Affenpo­cken in Deutsch­land diagnostiziert worden. Zuvor hatten Gesund­heits­behörden in Groß­britannien, Spanien, Portugal, Frank­reich, Italien, Nord­amerika und Australien Fälle gemeldet. Welt­weit versuchen Fachleute nun Infektions­ketten nach­zuvoll­ziehen und die Ursachen für das gehäufte Auftreten zu finden. Üblicher­weise erkranken nur Menschen in den Regen­wald­gebieten Zentral- und West­afrikas an Affenpo­cken, vereinzelt Reiser­ückkehrer aus diesen Ländern.