test.de nennt wichtige Urteile zum Arzt­haftungs­recht und erklärt die Hintergründe.

Mängel bei der Aufklärung

Eine Frau mit einem gutartigen, aber großen Hirntumor („Keil­beinflügelmeningeom“) blieb nach der Entfernung des Tumors bereits im Jahr 2014 halb­seitig gelähmt. Erst anschließend erfuhr sie, dass ihre Operation sehr gefähr­lich war und es wegen der starken Durch­blutung des Tumors ein großes Risiko von gefähr­lichen Blutungen gab. Die Ärzte hatten sie eigentlich über sämtliche Risiken der Operation informiert. In den Unterlagen zur Operation hieß es aber unter anderem: „Seien Sie durch die Aufzählung der Komplikations­möglich­keiten bitte nicht beunruhigt, diese treten keinesfalls regelhaft auf. Im Gegen­teil, sie bilden die Ausnahme. Treten dennoch Komplikationen auf, können sich Störungen und Ausfälle im Laufe der Zeit wieder zurück­bilden. Nur selten kommt es zu schweren bleibenden Störungen“.

Gleich­wohl hatten Land- und Ober­landes­gericht die Klage der heute 60-jährigen Frau abge­wiesen. Zu Unrecht, entschied der Bundes­gerichts­hof jetzt. Die Richter hätten die Darstellung des Falls durch die Frau unzu­lässig über­gangen. Die Richter am Ober­landes­gericht Koblenz müssen den Fall jetzt neu aufrollen.

Bundes­gerichts­hof, Beschluss vom 16.08.2022

Aktenzeichen: VI ZR 342/21

In diesem Fall hatte eine stark kurz­sichtig, an grauem Star erkrankte Patientin, deren Sehvermögen sich nach einer Augen­operation noch einmal deutlich verschlechtert hatte, auf Schaden­ersatz und Schmerzens­geld geklagt. Der Augen­arzt hatte der damals 47 Jahre jungen Frau so genannte „Multifokallinsen“ implantiert. Einen Behand­lungs­fehler nach­zuweisen, gelang der Patientin und ihren Anwälten nicht. Gleich­wohl erhält sie jetzt 10 000 Euro Schmerzens­geld.

Der Arzt hatte sie erst kurz vor der Operation über Risiken und Alternativen aufgeklärt. Laut Gutachter fehlte vor allem der Hinweis, dass das Sehvermögen nach­lassen kann, es zu Schattensehen oder anderen Lichtphänomenen kommen könne und eine Gewöhnung an eine solche künst­liche Linse in der Regel mehrere Wochen brauche und zuweilen auch ausbleibt, so dass eine erneute Operation nötig ist. Fest stand am Ende: Die Aufklärung kam zu spät. O-Ton aus der Urteils­begründung: „Eine Aufklärung am Tag der Operation mit bereits angesetztem Operations­termin ist verspätet und nicht ausreichend für eine freie und wirk­same Einwilligung.“ Die Richter waren davon über­zeugt: Bei korrekter Information hätte die Frau zumindest eine zweite Meinung einge­holt und sich wahr­scheinlich für eine risikoärmere Behand­lung mit anderen Linsen entscheiden.

Land­gericht Franken­thal, Urteil vom 30.05.2022

Aktenzeichen: 4 O 147/21 (nicht rechts­kräftig)

Patientin­anwälte: Rechtsanwälte Herrmann + Wicher, Stuttgart

Der Patient war von seinem Hals-, Nasen- und Ohren­arzt wegen chro­nischer Ohren­entzündungen und Flüssig­keits­ansamm­lungen hinter dem Trommelfell 2013 ins Kranken­haus über­wiesen worden. Dort empfahl der Chef­arzt, zunächst die Nasenscheidewand und die Nasen­neben­höhlen zu operieren, um die Atmung zu verbessern. Bei dieser Operation verletzten die Ärzte die vordere Hirn­schlag­ader und durch­trennten den Riech­nerv links. Der Patient erlitt eine Hirn­blutung, fiel ins Koma und musste mehr­fach operiert werden. Er ist jetzt mit einem Grad von 90 Prozent schwerbehindert. Auch ihm gelang es nicht, Behand­lungs­fehler nach­zuweisen.

Die Aufklärung war auch inhalt­lich korrekt, erklärte ein Gutachter. Das Gespräch fand drei Tage vor der Operation statt und war recht­zeitig. Allerdings: Die Klinik ließ sich die Einwilligungs­erklärung unmittel­bar nach dem Gespräch unterzeichnen. O-Ton der Ober­landes­richter in Bremen dazu: „Eine wohl­über­legte Entscheidung kann (...) nur treffen, wer ausreichend Zeit zum Über­legen hat. Wenn ein Kranken­haus aus organisatorischen Gründen die Übung hat, den Patienten unmittel­bar im Anschluss an die Aufklärung zur Unter­schrift unter die Einwilligungs­erklärung zu bewegen, kann in einem solchen Fall nicht von einer wohl über­legten Entscheidung ausgegangen werden. (...) Sie wird vielmehr unter dem Eindruck einer großen Fülle von dem Patienten regel­mäßig unbe­kannten und schwer verständlichen Informationen und in einer persönlich schwierigen Situation abge­geben.“

Wie viel Schmerzens­geld der Patient erhält, ließ das Gericht noch offen. Das Urteil ist noch nicht rechts­kräftig. Der Bundes­gerichts­hof verhandelt am Dienstag, 20. Dezember 2022, über den Fall. Er hat dort das Aktenzeichen: VI ZR 375/21. Je nach Ausgang des Verfahrens werden die Gerichte in Bremen noch klären, wie viel Schmerzens­geld dem Mann zusteht. Er fordert 125 000 Euro.

Hanseatisches Ober­landes­gericht in Bremen, (Grund- und Teil-)Urteil vom 25.11.2021

Aktenzeichen: 5 U 63/20 (nicht rechts­kräftig)

Patienten­anwälte: Klatt und Wessels, Bremen