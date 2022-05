Wer sich als Erwachsener adoptieren lassen will, muss eine enge Beziehung zum neuen Eltern­teil nach­weisen.

Lässt sich ein Erwachsener von jemandem adoptieren, ist in den meisten Fällen das Verhältnis zu den leiblichen Eltern oder zu einem Eltern­teil gestört. Zum neuen Eltern­teil besteht oft seit der Kindheit eine enge Bindung. Diese muss es auch geben. Denn ansonsten ist die Adoption eines Erwachsenen nicht möglich. Das Gesetz schreibt vor, dass ein Voll­jähriger nur dann als Kind angenommen werden kann, wenn die Annahme „sitt­lich gerecht­fertigt“ ist. Weiter heißt es in Paragraf 1767 des Bürgerlichen Gesetz­buchs: „Dies ist insbesondere anzu­nehmen, wenn zwischen dem Annehmenden und dem Anzu­nehmenden ein Eltern-Kind-Verhältnis bereits entstanden ist.“

Eltern-Kind-Verhältnis: Beistand in schwierigen Zeiten

Für ein Eltern-Kind-Verhältnis spricht es, wenn sich die Beteiligten regel­mäßig besuchen, auch sonst in engem Kontakt zueinander stehen und in schwierigen Lebens­situationen füreinander da sind. Das Ober­landes­gericht München spricht in einer Grund­satz­entscheidung von einer dauernden seelisch-geistigen Bindung, die zwischen den Personen bestehen muss (Az. 33 UF 918/19).

Ein Eltern-Kind-Verhältnis verneint haben Gerichte zum Beispiel, wenn der Alters­abstand zwischen den Beteiligten gering ist (Kammerge­richt Berlin, Az. 17 UF 42/13) oder derjenige, der sich adoptieren lassen möchte, zuvor erfolg­los politisches Asyl beantragt hat (Bayerisches Oberstes Landes­gericht, Az. 1Z BR 115/99).