Ohne Zulassung

Die genannte Adresse des Haupt­sitzes in Frank­furt am Main ist zudem identisch mit einem miet­baren Arbeits­platz in einem Büro­haus. Entsprechen Firmensitze den Adressen bei Coworking-Anbietern, ist dies ein erstes Warn­signal. „Acadian-investment übt völlige Diskretion über seine Anlagephi­losophie, seine Mitarbeiter und seinen Prozess aus“, heißt es vielsagend auf der dubiosen Webseite. So diskret, dass die Firma nicht einmal eine Zulassung der Bafin besitzt.