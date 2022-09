Rechts­anwalt Ralf Heyl aus Hürth bei Köln hat im Jahr 2015 Alt-Forderungen von der Post­bank erworben. Seitdem versucht er, die Forderungen zu Geld zu machen, verschickt Briefe, droht mit gericht­lichen Schritten, erhebt zuweilen Klage. Über 300 000 Post­bank-Kunden sind betroffen. Sie sollen angebliche Altschulden aus Krediten oder Konto­über­ziehungen begleichen. Die Forderungen sind ganz oft unbe­rechtigt oder verjährt. Etliche Gerichte haben Heyl-Klagen abge­wiesen oder die Zwangs­voll­stre­ckung einge­stellt. Die Post­bank erklärte auf Nach­frage von test.de, sie habe die Zusammen­arbeit mit Rechts­anwalt Heyl „bereits vor mehreren Jahren voll­umfäng­lich beendet“.

Streit um zwei Milliarden Euro

So sehen Briefe von Rechts­anwalt Ralf Heyl aus. Seine ihm von der Post­bank oder anderen Unternehmen abge­tretenen Forderungen sind oft unbe­rechtigt oder verjährt. © Screenshot Stiftung Warentest

Mit solchen Schreiben fordert Rechts­anwalt Ralf Heyl die Begleichung alter Post­bank-Forderungen. Schuldner sollten solche Forderungen unbe­dingt prüfen. Sie sind oft unbe­rechtigt. Wer sich auf die Zahlung einlässt, läuft Gefahr, Rechte zu verlieren – selbst wenn es sich, wie hier im Beispiel, um nied­rige Raten­beträge handelt. Download © Screenshot Stiftung Warentest

Inzwischen ist bekannt: Es geht um mindestens 304 662 Forderungen der Post­bank. Diese Alt-Forderungen hat die Post­bank laut einer im Jahr 2017 notariell beur­kundeten Abtretungs­ver­einbarung auf Rechts­anwalt Ralf Heyl über­tragen. Bisher gingen Schuldner­anwälte aufgrund älterer Unterlagen davon aus: Es geht um rund 200 000 Fälle mit angeblichen Außen­ständen von jeweils 6 000 Euro durch­schnitt­lich und damit gut eine Milliarde Euro insgesamt. Rechts­anwalt Achim Tiffe aus der Verbraucherkanzlei Juest + Oprecht in Hamburg schätzt jetzt: Heyl fordert insgesamt fast zwei Milliarden Euro.

Was die Post­bank für die Abtretung der Altforderungen an Rechs­anwalt Heyl bekommt, sagt sie nicht. Üblich sind bei Abtretungen entweder ein Verkauf der Forderungen oder die Verpflichtung, einen Teil etwaiger Zahlungen – in diesem Fall an die Post­bank – weiterzuleiten, wenn betroffene Post­bank-Kunden oder -Kundinnen am Ende doch noch zahlen.