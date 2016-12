Das Auto gibt es erst nach Zahlung zurück Schon 2009 hatte der Bundes­gerichts­hof geur­teilt: Grund­stück­besitzer dürfen widerrecht­lich auf ihrem Grund und Boden abge­stellte Autos abschleppen lassen. Die Kosten dafür hat ihnen der Falsch­parker zu ersetzen. Und erst wenn der Falsch­parker gezahlt hat, muss ihm der Grundstücks­besitzer verraten, wo sein Wagen jetzt steht. „Zurück­behaltungs­recht“ nennen Juristen das. Es gilt auch bei Über­schreitung der Park­zeit. Wenn auf Kunden­park­plätzen Schilder wie „Park­zeit höchs­tens 60 Minuten“ hängen, dann ist das verbindlich. Wer länger bleibt, riskiert das Abschleppen.

Halter haftet Jetzt steht fest: Auch der Halter haftet. Er sei verpflichtet, das widerrecht­lich abge­stellte Auto sofort vom Grund­stück zu entfernen. Wenn er das nicht tue, so der BGH, dürfe der Grundstücks­besitzer den Wagen abschleppen lassen und Ersatz für die dafür erforderlichen Kosten verlangen. Das gilt auch, wenn der Auto­halter selbst gar nichts vom Falsch­parken weiß. „Geschäfts­führung ohne Auftrag“ heißt das im Bürgerlichen Gesetz­buch. Es berechtigt den Grundstücks­besitzer zum Abschleppen falsch geparkter Autos auf Kosten des Halters. Das hat der Bundes­gerichts­hof in einem weiteren Grund­satz­urteil entschieden. Es ist jetzt Sache des Halters, sich die Kosten fürs Abschleppen vom eigentlich verantwort­lichen Fahrer ersetzen zu lassen.

Service für Grundstücks­besitzer Falsch­parker sind für Supermärkte, Krankenhäuser und Immobilien­unternehmen ein Problem: Sie blockieren Kunden- und Besucher­park­plätze. Ein verlockendes Angebot macht diesen Firmen die „Park­räume KG“: „Wir befreien Ihre Flächen von Falsch­parkern!“ Mitarbeiter der Park­räume KG kontrollieren die Park­plätze, rufen bei Bedarf den Abschlepp­wagen und kümmern sich um das Eintreiben der Abschlepp­gebühren. Der Grundstücks­besitzer muss nichts bezahlen und sich auch um nichts kümmern. Im Gegen­zug tritt er seine Forderungen gegen Falsch­parker an die Park­räume KG ab.

Horrende Rechnungen von der Park­räume KG Das Problem dieses Geschäfts­modells: Für Falsch­parker wird es sehr teuer. Mindestens 125 Euro kostet nach den Preislisten der Park­räume KG bereits die Vorbereitung zum Abschleppen. Kommt der Wagen dann tatsäch­lich an den Haken, sind an Werk­tagen tags­über 250 Euro fällig. Beim Abschleppen aus einem Park­haus an einem Feiertag beläuft sich die Rechnung sogar auf mindestens 395 Euro.

Streit um die Kosten Das geht zu weit, findet der Münchner Jurist Dirk Gründler. Er verteidigte zahlreiche Auto­fahrer gegen die über­höhten Forderungen der Park­räume KG. In der Regel mit Erfolg: Mehr als die fürs Abschleppen orts­üblichen Kosten darf das Unternehmen nicht kassieren, urteilte schließ­lich der Bundes­gerichts­hof in letzter Instanz.

Rechnungs­prüfung vor Gericht Entscheidend sei, was in der Umge­bung für solche Dienst­leistungen üblicher­weise gezahlt wird, sagte die Vorsitzende BGH-Richterin Christina Stresemann bei der Verhand­lung eines Abschlepp-Falls im Juli 2014. Im Zweifel muss die Park­räume KG beweisen, dass ihre Forderung angemessen ist. Schon zuvor hatten die Richter Forderungen der Park­räume KG oft gekürzt. In München hielten die Gerichte Beträge von 100 bis 175 Euro für richtig. Das Amts­gericht Köpenick gewährte der Park­räume KG 130 statt der laut Preisliste fälligen 250 Euro. Tipp: Betroffene können trotz des Zurück­behaltungs­rechts oft ohne zu zahlen schnell erfahren, wo ihr Wagen steht So kommen Sie an Ihr Auto. Zum Abschleppen von Privatpark­plätzen:

Viel Ärger über Abschlepp-Wucher Der Ärger über die teuren Rechnungen der „Park­räume KG“ füllt zahlreiche Foren und Blogs. Das Unternehmen ist nach eigener Darstellung für bundes­weit etwa 3 000 Grund­stücke zuständig. Park­räume KG-Gründer Joachim K. Gehrke stand zwischen­zeitlich sogar wegen schwerer Erpressung unter Anklage. Die Staats­anwalt­schaft in München hielt es für strafbar, wenn Gehrke und Mitarbeiter der Park­räume KG über­höhte Rechnungen durch­setzen, indem sie erst nach voll­ständiger Bezahlung verraten, wohin sie falsch geparkte Autos haben abschleppen lassen. Doch das Land­gericht München sprach den Unternehmer frei.